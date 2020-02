Junge Freiwillige aus Europa helfen in Heimen mit

Das Projekt gibt 18- bis 30-Jährigen nicht nur Gelegenheit, spannende Erfahrungen über ihre europäischen Nachbarn zu machen, sondern es geht auch ums Helfen. So nutzt man in Niederösterreich die Möglichkeit, junge Menschen zur Betreuung der älteren Generation einzusetzen. Im Pflegezentrum in Gloggnitz ist etwa neben der Litauerin Lina auch Enora (21) aus Frankreich für nunmehr zehn Monate zu Gast. „Es ist schön, wenn wir uns gegenseitig Geschichten aus der Heimat erzählen.