An den Haaren herbeigezogen

Während wir Menschen in der Dunkelheit die Arme ausstrecken, um so Objekte zu ertasten und Hindernisse zu umgehen, orientieren sich Hunde mit Hilfe ihrer Tasthaare. Es sind also wichtige Sinnesorgane. Ein neues Gutachten dazu, in Auftrag gegeben von der Tierschutzombudsstelle Wien, bestätigt das! Das Tierschutzgesetz sagt dazu knapp: Eingriffe zu nicht therapeutischen Zwecken sind verboten. Bei Pferden ist das Beschneiden dieser Tasthaare übrigens explizit in einem Anhang untersagt.