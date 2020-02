Traktor-Drama: Freispruch für jungen Salzburger

Freispruch für einen 16-jährigen Salzburger: Der Bursche war am Donnerstag wegen des Vorwurfs der fahrlässigen Tötung vor Gericht gestanden. Er hatte am 17. August 2019 in Henndorf einen 13-jährigen Freund am Trittbrett seines Hofladers mitgenommen. Dieser verlor den Halt, stürzte vom Fahrzeug und starb. Das Urteil ist nicht rechtskräftig.