Strache: „Volle Bruchlandung“ im Skiurlaub

Heinz-Christian Strache urlaubt derzeit wie viele Österreicher im Schnee, genauer gesagt in St. Jakob im Defereggental im schönen Osttirol. Doch was mit Traumwetter und Pulverschnee begann, nahm für den ehemaligen FPÖ-Parteichef ein schmerzhaftes Ende: Strache zog sich beim Skifahren eine Knieverletzung zu, musste sogar in einem behelfsmäßigen Rollstuhl geschoben werden. In einem Statement gegenüber der „Krone“ bedankte er sich bei den Helfern, er sei bestens versorgt worden.