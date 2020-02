Traktor stürzte trotz Schneeketten 150 Meter ab

Mit Schneeräumarbeiten beschäftigt war am Dienstag am frühen Abend ein 57-jähriger Einheimischer in Sistrans - und zwar mit seinem Traktor. Auf einer leicht abschüssigen Wiese dürfte der Lenker versucht haben, sein Gefährt zu wenden. Trotz montierter Schneeketten rutschte er rund 150 Meter rückwärts die Wiese hinab und krachte gegen die Hausmauer eines Gebäudes. Der 57-Jährige zog sich Verletzungen zu.