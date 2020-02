Die Pinzgaubahn knackt die Millionen-Grenze

Auf der Strecke besteht derzeit akuter Handlungsbedarf, denn viele Fahrzeuge erreichen bald das Ende ihre Laufzeit. Ein Grund mehr um auf eine Modernisierung zu setzen. „Die Elektrifizierung ist ein Meilenstein nicht nur für die Umwelt, sondern vor allem auch für den Komfort der Pendler“, so Schnöll. Derzeit ist die Bahn noch mit Dieselfahrzeugen unterwegs. Für eine Modernisierung der Bahn wurden fünf verschiedene Antriebe untersucht. Am effizientesten erwies sich die Elektrifizierung. Auch ein Kraftwerk gibt es bereits in der Region. Dieses muss quasi nur noch angeschlossen werden. Der Wasserstoffantrieb fiel wegen der Steigungen nach der Verlängerung der Strecke durch.