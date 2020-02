Dank vielen Helfern ging’s der Wirtschaft gut

Erste Station aller Ballgäste im Saal: Natürlich, die Garderobe. Und dort machten wir auch unseren ersten Halt. Genauer gesagt bei Christine Oschischnig. „Insgesamt 5000 Plätze für Mäntel, Taschen, Schuhe Jacken und sonstige Kleidungsstücke sind vorbereitet, ich alleine verwalte in etwa 500 Plätze“, so die Mitarbeiterin. Und da kommt natürlich einiges zusammen, besonders, wenn der Kleider-Gutschein im Getümmel der Nacht verloren geht. „Da kann ich mich an viele Diskussionen erinnern, schlussendlich tauchte aber jedes Kleidungsstück wieder auf“, weiß Oschischnig mit einem Augenzwinkern.