Grippewelle steuert nun auf ihren Höhepunkt zu

Kobinger: „Beachtlich, dass sich im Gegenzug so viele wegen des Coronavirus Sorgen machen. Da ist es zu bedauerlichen circa 300 Todesfällen in China gekommen – an der echten Grippe sterben aber in Österreich 1600 Menschen im Jahr.“ Übrigens: Mundschutz ist in den steirischen Apotheken ausverkauft! Kobinger: „Der bringt aber eigentlich nur etwas, wenn Erkrankte ihn tragen. Nicht Gesunde.“