Steirischer Historiker Gerhard Dienes verstorben

Demnächst eröffnet seine letzte Ausstellung

In den vergangenen Jahren war er als Historiker vor allem am Universalmuseum Joanneum tätig, verantwortete etwa eine Schau zum steirischen Orientalisten Joseph von Hammer-Purgstall in Frankfurt. In wenigen Wochen wird im Museum für Geschichte eine von ihm mitkuratierte Ausstellung zur Sammlung seines Historiker-Kollegen Karl Albrecht Kubinzky („Dein Graz!“) eröffnet.