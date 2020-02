Radfahrer bei Unfall in Innsbruck schwer verletzt

Wie die Polizei berichtete, war der Mann auf dem Radweg in der Dr.-Stumpf-Straße unmittelbar nach der Sieglanger Brücke unterwegs, als er auf der Eisplatte ins Rutschen kam. Der 30-Jährige musste von der Rettung in die Innsbrucker Klinik eingeliefert werden. “Am Fahrrad entstand nur geringer Sachschaden“, so die Exekutive.