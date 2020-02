Studenten wollen trotz Coronavirus fliegen

In den Räumen der Uni Salzburg in der Sigmund-Haffner-Gasse sitzen chinesische und Salzburger Studenten und tauschen sich aus. Sie sind Teilnehmer des MCM-Programms (Media and Communication Management). Das bringt seit 2007 Chinesen an die Uni Salzburg. Im Gegenzug fliegen Salzburger nach Shanghai an die Fudan-Uni.