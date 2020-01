Die Draufgänger lassen es krachen

Seit 17. Jänner ist das Album „Grün“ auf dem Markt. Und Albert, Kathi, Rene, Robert und Rudi sind fast sprachlos. Denn: „Wir sind sogar in der Schweiz und in Deutschland in die Verkaufshitparaden eingestiegen - wer weiß, wie weit es dort nach oben geht?“, jubeln die Musiker, die ihren Weg in der Südoststeiermark gestartet haben.