Frankreich setzt Meilensteine im Tierschutz

Tierschützer in ganz Österreich begrüßen die Ankündigung des französischen Landwirtschaftsministers Guillaume, 2021 sowohl das systematische Töten von männlichen Küken als auch die betäubungslose Ferkelkastration zu verbieten. Es handle sich um einen „Meilenstein im Tierschutz“, so die Tierschutzorganisation „Vier Pfoten“ in einer Aussendung. Und Maggie Entenfellner ergänzt: „Unsere Regierung muss nachziehen.“