Neue Auszählung rettet Absolute für ÖVP

Ein Minus von fünf Mandaten wies das Ergebnis der Gemeinderatswahl in Perchtoldsdorf, Bezirk Mödling, am Sonntagabend für die ÖVP aus. Damit lag die Partei von Bürgermeister Martin Schuster zwar weiter an erster Stelle, die absolute Mehrheit war jedoch dahin. Am Montag wurde neuerlich ausgezählt. Und heute steht fest: Fünf Stimmen, die dabei zur ÖVP wanderten, reichten aus, das vorläufige Ergebnis umzustürzen.