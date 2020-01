Mattseer bauen fünf Jachten für deutsche Marine

Bis Ende Juni sollen die Jachten fertig sein

Kostenpunkt: 1.280.000 Euro ohne Transport- und Nebenkosten. Seit Monaten wird in der Werft am Mattsee bereits fleißig gewerkelt. „Um eine Segeljacht zu bauen, werden Arbeiten aus rund 14 unterschiedlichen Berufen in der Werft ausgeführt. Vom Kunststoff-Techniker, Schlosser, Tischler bis hin zum Elektriker“, weiß Gerhard Schöchl, einer der Eigentümer. 30 Wochen brauchen die Handwerker, bis die fünf Boote fertiggestellt sind. „Um fünf baugleiche Schiffe herzustellen, ist auch viel organisatorischer Aufwand notwendig“, so Schöchl. Die erste Jacht liefert das Salzburger Familienunternehmen Anfang März, die letzte Ende Juni.