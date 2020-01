„Tirol braucht keine neuen Festivals“

Schlanke sieben von insgesamt 328 Seiten widmen ÖVP und Grüne dem Kapitel „Kunst und Kultur“ in ihrem Anfang des Monats präsentierten Regierungsprogramm. So sollen unter anderem die unterschiedlichen Tätigkeiten in den breiten Themenfeldern Kunst und Kultur auf arbeits- und sozialrechtlich stabile Beine gestellt werden. Wobei das „Fair Pay“ in einer gemeinsamen Strategie von Bund, Ländern und Gemeinden umzusetzen ist. Hierbei werden zusätzlich mögliche jährliche Wertsicherungen von Förderungen bei „mehrjährigen Verträgen“, um steigende Personalkosten zu decken, ins Spiel gebracht.