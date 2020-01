Austria Salzburg wurde zum Einbruchsopfer

70 Liter an Getränken hat ein junger Syrer (20) gemeinsam mit einem älteren Mazedonier (47) laut Anklage dem Fußball-Regionalligisten Austria Salzburg gestohlen. Nicht nur: Auch in das Salzburger Lokal Magazin stieg das Duo ein und stahl elektronische Geräte um 7000 Euro. Der 20-Jährige soll auch seinem Vater gedroht haben, das Haus anzuzünden. Und in der Tat fackelte er auch Gegenstände im Keller des Hauses ab. Zum Prozess kam nur der Jüngere, da dieser ohnehin in U-Haft ist: Er kassierte 14 Monate unbedingte Haft. Die Staatsanwaltschaft will mehr und berief - daher ist es nicht rechtskräftig.