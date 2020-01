Nur Taschengeld statt Lohn für Behinderte

Scharfe Kritik an der Arbeitssituation von Menschen mit Behinderung übt die Volksanwaltschaft in ihrem Sonderbericht, den sie am Mittwoch dem Landtag präsentierte. Problematisch: Wird die Arbeitsfähigkeit unter 50 Prozent klassifiziert, gibt es keinen Arbeitsplatz, keine Sozialversicherung und keine Pension.