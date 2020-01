Ex-Bundespräsident ziert jetzt China-Restaurant

Handelsabkommen, Staatsbesuche, kultureller Austausch: Zeit seines politischen Lebens hat sich Heinz Fischer um die chinesisch-österreichischen Beziehungen bemüht, war insgesamt acht Mal auf offiziellem Besuch in China, zweimal in seiner Funktion als Bundespräsident. 2015 kehrte er mit zwei Dutzend Wirtschaftsabkommen und drei bilateralen Verträgen nach Hause zurück. Aktuell ist China für Österreich der fünftgrößte Handelspartner und der wichtigste in Asien. Das bilaterale Handelsvolumen: 13 Milliarden Euro.