Schnee lässt sich kurz zu Niederungen herab

Große Temperaturunterschiede im Land

„Es ist nicht so, dass es in ganz Salzburg so mild ist wie in den vergangenen Wochen im Flachgau“, ergänzt Meteorologe Alexander Ohms. In den Tälern hat es minus zehn Grad in den Nächten. Die Städte Zell am See und Mittersill kämpfen mit Dauerfrost. Und es wird kälter: „Im Lungau gibt es am Dienstag bis zu minus 13 Grad. “ In Salzburg Stadt erwarten die Meteorologen für Montag und Dienstag Temperaturen bis minus fünf Grad.