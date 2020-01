Der Korruptionsjäger klagt nur Rathgeber an

Land erwägt sich als Opfer anzuschließen

Eine Frage drängt sich aber – vor allem nach der Verurteilung zweier Ex-Politiker in dem Swap-Teilaspekt – auf: Warum findet sich kein früherer Landespolitiker in der neuen Anklage? „Eine strafrechtliche Relevanz ist geprüft worden. Dabei hat sich jedoch kein Anfangsverdacht ergeben“, erklärt Täubl. Deshalb wird nur Rathgeber, die mit 19 Jahren in den Landesdienst trat und schon mit 29 zur Referatsleiterin wurde, alleine vor einem Schöffensenat sitzen. Dreimal hat sie das durchgemacht, in allen Fällen endeten die Prozesse mit einem Schuldspruch. Jedesmal gestand sie die Vorwürfe auch großteils ein. Jetzt wieder?