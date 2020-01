Nach Pistensperre: Passagier-Rückgang am Flughafen

Zudem stehe man derzeit im Gespräch mit rund 30 Fluglinien, um Salzburg in den Flugplan aufzunehmen. Am Wunschzettel von Ganghofer stehen dabei etwa eine ganzjährige Anbindung an die Benelux-Staaten oder Flüge nach Paris und Skandinavien. Und die Airport-Geschäftsführerin ist verstärkt auf Suche nach Destinationen, die in vier bis fünf Stunden Flugdauer liegen - vorzugsweise auf der arabischen Halbinsel oder in Russland.