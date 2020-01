Betrüger wollten Anifer Unternehmerin prellen

Die Aniferin (48) erhielt am 10. November 2019 über ein soziales Netzwerk eine Kontaktanfrage eines unbekannten Mannes. Er gab vor, in ihre Firma investieren zu wollen. Die 48-Jährige übermittelte ihm daraufhin Businesspläne und Firmenpräsentationen. Nach einigen Tagen meldete sich ein zweiter, unbekannter Mann über das Netzwerk. Er schlug ein Investment von 30 Millionen Euro für vier Prozent der Firmenanteile vor. Er informierte die Frau nach einer Einigung über die Bedingungen, dass eine Kontaktaufnahme einer weiteren Person zur Abwicklung der Bankgeschäfte stattfinden wird. Daraufhin kontaktierte am letzten Mittwoch ein dritter Unbekannter die Frau via Mail und forderte mehrere tausend Euro zur Aktivierung des Kontos. Deshalb wurde die Unternehmerin stutzig und meldete den Vorfall der Polizei. Es entstand kein Schaden.