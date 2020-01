Dreiste Web-Gauner „arbeiten“ an Werktagen

Ergebnis zeigt einen eindeutigen Trend

Auch aus diesem Grund nahm Barracuda Networks, weltweit führendes IT-Sicherheitsunternehmen mit Sitz in Innsbruck, in drei Monaten nicht weniger als 1,5 Millionen Gauner-Mails genau unter die Lupe. Das Ergebnis zeigt einen eindeutigen Trend: 91 Prozent der Angriffe wurden an Werktagen verschickt.