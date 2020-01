Stadt will heuer die Kanäle auf Vordermann bringen

2020 will sollen rund fünf Kanäle samt Wasserleitungen in der Stadt erneuert werden. Beginnend mit der Sterneckstraße sollen im weiteren Verlauf des Jahres nicht nur die Leitungen in der Faberstraße sowie der Auerspergstraße, sondern auch die Leitungen in der Franz-Josef-Straße und der Haydnstraße erneuert werden.

Die Bauzeiten für 2020 im Überblick

Faberstraße (zwischen Humboldtstraße und Auerspergstraße; Anfang März bis Ende Mai),

Auerspergstraße (zwischen Faber- und Stelzhamerstraße; Anfang März bis Ende Oktober),

Franz-Josef-Straße (zwischen Rainerstraße und Haydnstraße; April bis Juli),

Sterneckstraße (zw. Stelzhamerstraße und Vogelweiderstraße; Februar bis Oktober),

Haydnstraße (von Auerspergstraße bis ON 13; September bis Oktober)



Die Sanierungen 2021

Auerspergstraße (zwischen Stelzhamerstraße und Rupertgasse),

Weiserstraße, Rupertgasse, Lasserstraße, Gabelsbergerstraße



Die Sanierungen 2022

Auerspergstraße (zwischen Rainer- und Faberstraße), Rainerstraße, Faberstraße, Arnogasse

Um Betroffene bereits frühzeitig über alle Bauvorhaben zu informieren, lädt Umwelt- und Baustadträtin Martina Berthold am Donnerstag, 16. Jänner, zu einem Infoabend in die Wirtschaftskammer Salzburg ein. Mit dabei: Rupert Kübler als Projektkoordinator der Stadt Salzburg, Vertreter der Salzburg AG sowie Fachleute der Ämter und Baufirmen. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.

Im Zuge der einzelnen Baumaßnahmen werden örtliche Umleitungen notwendig. Über die jeweiligen Verkehrsführungen informiert die Stadt beim Anrainer*innen-Infoabend sowie mittels Newsletter (Anmeldung zum Newsletter: baustelle.andraeviertel@stadt-salzburg.at).