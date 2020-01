Linzer zerschellten an Salzburger Bollwerk

Die Bulls bekamen es erstmals mit Ex-NHLer Glass im Linz-Tor zu tun. Der ein recht ruhiges Startdrittel erlebte, weil der Leader defensiv gewaltig gefordert war, in vier Unterzahlminuten aber auch sehr gut arbeitete. Und so doch überraschend gleich nach der Pause binnen 24 Sekunden einen Doppelpack schnürte. Erst traf Holloway (nach Videobeweis amtlich), dann gelang dem nächsten jungen Wilden sein Premierentor: Rebernig kurvte cool ums Tor, ließ Glass keine Chance. Der 19-jährige Hallwanger ist der erste waschechte Salzburger Torschütze seit Corin Konradsheim in der Saison 2014/15.