Pinzgauer Taxifahrer rammte Tourist in Hinterglemm

Der Brite (59) war am Sonntag gegen 02.40 Uhr in der Nacht zusammen mit einem Freund in Hinterglemm unterwegs. Die beiden gingen zu Fuß in der Mitte einer einer Gemeindestraße heimwärts. In einer Kurve kam ihnen ein Taxilenker (35) mit seinem Fahrzeug entgegen und erfasste den 59-Jährigen. Dabei wurde er verletzt. Die Rettunng brachte ihn nach der Erstversorgung am Unfallort in das Krankenhaus Zell am See. Ein bei dem Alkomattest bei dem Taxler verlief negativ. Bei dem 59-jährigen Briten war aufgrund der Verletzung ein Alkomattest nicht möglich.