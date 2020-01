Zweitwohnsitze: Schulterschluss für das Ennstal

„Wir wollen endlich gehört werden“, hoffte Alexandra Gföller vom Bürgerforum im Telefonat mit der „Krone“ am Donnerstag. Nach dem gestrigen Bericht scheinen die Fehlentwicklungen in der Region (Zweitwohnsitze boomen, Einheimische können sich das Wohnen nicht mehr leisten) auch langsam bis in die Landeshauptstadt durchzusickern. „Die Sorgen der Initiative sind berechtigt - die steirischen Gesetze bieten einfach zu viele Schlupflöcher“, sagt Lambert Schönleitner, Landtagsabgeordneter der Grünen.