Zuglinie durchs Zayatal soll Touristen anlocken

Der Reblaus-Express der NÖVOG ist ein Erfolg, auch der Erlebniszug Leiser Berge kommt gut an. Diesen Vorbildern will nun der Verein Neue Landesbahn folgen und die Zayatalbahn noch in diesem Jahr reaktivieren. Ziel ist eine touristische Nutzung, die in der Region für mehr Gäste sorgen soll. Zumindest einmal im Monat werden die Garnituren von Mai bis Oktober unterwegs sein. Dass die Trasse entlang des Radweges Eurovelo 9 verläuft, ist in diesem Konzept kein Zufall. Denn an die Lok wird auch ein Waggon für den Transport von Fahrrädern angehängt.