Unternehmer besorgt: „Probleme jetzt anpacken“

„Die konjunkturelle Eintrübung und internationale Risiken, wie etwa der Brexit, trüben die Aussichten für das kommende Jahr. Handelsbarrieren, die schwächelnde Wirtschaft in Europa und insbesondere bei unserem wichtigsten Handelspartner Deutschland machen sich spürbar“, so Wirtschaftsbund NÖ-Obmann Wolfgang Ecker beim Medientermin in St. Pölten.