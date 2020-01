Christbaum: Es gibt ein Leben nach Weihnachten!

72 Sammelstellen gibt es in Graz. Aber: Nur weil er als Christbaum ausgedient hat, ist der - vorausgesetzt von Lametta & Co. sauber befreite - Baum noch längst nicht ohne Nutzen; im Gegenteil. „Viele von ihnen kommen in Biomasseanlagen“, so Martina Lienhart, Obfrau der Christbaumbauern. „Allein die 75.000 aus Graz können 4000 Haushalte einen Monat lang mit Energie versorgen.“