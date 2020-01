Bischofshofen lieferte eine perfekte Kulisse

Perfektes Wetter bei perfekter Kulisse, die Stimmung ist ein Wahnsinn“, beschreibt Ina Lechner-Schindler, ein Fan aus Niederösterreich das Ambiente. Sie ist mit ihrer Familie zur Vierschanzentournee angereist. „Wir sind ganz klar für Stefan Kraft“, bekräftigen ihre Kinder Benedikt und Sophie im Chor. Auch Familie Hannemann ist großer Fan der Springer. „Mein Traum wäre einmal ein ’Schanzenurlaub’, wo wir in einem Urlaub alle vier Schanzen besuchen könnten“, erzählt Gudrun Hannemann. Kurios: Die Familie hat aus kleinen Schanzen Hütte gebastelt! Am Weg zur großen Show rüsteten sich die Fans noch einmal richtig aus. „Die meisten Gäste und auch Einheimische kaufen bei uns Fahnen und Tröten“, berichtet Lisa-Maria Rager. Sie ist schon seit acht Jahren bei der Vierschanzentournee in Bischofshofen mit dabei. Ausgestattet mit den Fan-Utensilien, machen zahlreiche Gäste auch bei Paul Bleyer Halt: „Wir versorgen die Besucher mit Käsekrainer, Würsteln, Riesenkrapfen und Getränken. Wir haben unseren Stand hier sicher schon seit 14 Jahren.“