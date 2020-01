Bett im Kinderzimmer fing plötzlich zu brennen an

Ein Kinderbett ist Montagmittag in einer Wohnung im vierten Stock eines Mehrparteienhauses in der Stadt Salzburg total ausgebrannt. Drei Geschwister und ihr Vater konnten sich rechtzeitig in Sicherheit bringen und seien wohlauf. Vorsorglich wurden sie dennoch ins Krankenhaus gebracht, teilte die Berufsfeuerwehr Salzburg mit. Die Mutter war nicht daheim, sondern arbeiten.