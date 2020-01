Effizienter Verteilerverkehr für Tirols Straßen

Beratung

Im Bereich Beratung wird vor allem auf Aufklärung im Bereich E-Mobilität und Transportoptimierung bei den Klein- und Mittelunternehmen (KMU) gesetzt. Transportfahrzeuge sollen in den kommenden Jahren wesentlich umweltfreundlicher unterwegs sein. Was Transporte der KMU anbelangt, so hat sich laut Mailer in einer Studie gezeigt, dass hier oft Fahrten gemacht werden, bei denen die Lieferwagen nur halb voll sind. Hier sollen die Betriebe von Experten beraten werden.