Ein Herz für Familien in Not

Den Verein „Herz für Familien in Not“ gibt es seit Oktober 2018. Grundstein war eine Facebook-Gruppe. „Wir unterstützen in ganz Österreich bedürftige Familien“, schildert Natascha Wörndl, die sich in Salzburg für die gute Sache engagiert. In der Zentrale im steirischen Weiz laufen alle Fäden bei Lydia Schubert zusammen.