Holzabfall-Silo bei Tischlerei ging in Flammen auf

Besonders kritisch: Die starke Rauchentwicklung. „Wir haben jetzt zusätzlich ein Atemschutzfahrzeug angefordert, weil durch den Glimmbrand im Inneren des Silos so viel Rauch entsteht“, berichtet Grall vom Landesfeuerwehrverband Salzburg. Atemschutzfahrzeuge sind dafür ausgelegt, Atemluftflaschen direkt am Einsatzort nachfüllen zu können und so für weitere Einsätze vorzubereiten.