Kalina kam fast pünktlich zum Jahresbeginn

„Wir wollten Pizza essen und es uns mit den Kindern gemütlich machen.“ Dann ging es der hochschwangeren Aleksandra nicht gut. Ihr wurde übel, sie musste erbrechen. „Wir entschieden uns, sicherzugehen, ob alles okay ist. Gegen 22.30 Uhr erreichten wir das Krankenhaus. Die Herzfrequenz des Babys war erhöht.“ Um 23.30 Uhr begannen die Ärzte mit den Vorbereitungen zum Kaiserschnitt. „Die Geburt verlief problemlos. Aufgeregt war ich aber schon“, erzählt der Papa. Eine Minute nach Mitternacht durfte er Kalina in den Händen halten – 51 cm und 3380 Gramm pures Babyglück! „Der Geburtstermin sollte erst am 12. Jänner sein. Wir sind erleichtert, dass alles gut verlief.“