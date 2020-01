Nobody sticht die Stars aus

Der Präsident persönlich ließ am Neujahrstag die Katze aus dem Sack und verriet der „Steirerkrone“: Ein Trainer-Nobody wird Nachfolger von Ferdinand Feldhofer bei Fußball-Zweitligist Lafnitz! Philipp Semlic heißt der Neue, der nur Insidern ein Begriff ist. Der 36-jährige Oststeirer coachte 2017 gemeinsam mit Uwe Hölzl den damaligen Regionalliga-Klub Hartberg, in den letzten zwei Jahren war er in der Sturm-Akademie tätig, betreute das U18-Team. „Er hat uns im ersten Gespräch fachlich sofort überzeugt. Semlic verfügt über einen Top-Lebenslauf und eine gute Ausbildung. Er hat sich auch in England fortgebildet“, erklärt Lafnitz-Chef Bernhard Loidl. Freitag wird der Feldhofer-Erbe einen Vertrag bis 2022 unterschreiben. „Eine junge, einheimische Lösung. Semlic ist ja gebürtiger Waldbacher.“