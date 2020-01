Quereinsteigerin Mirela hat es mit 29 geschafft!

Von Kolleginnen stets unterstützt

„Mirela hat die Ausbildung abgeschlossen. Sie beherrscht ihr Handwerk und wird dieses auch in Zukunft bei uns ausüben“, freut sich Pfister. Und was sagt die Quereinsteigerin selbst dazu? „Ich bin natürlich überglücklich und stolz auf mich, dass das alles so gut geklappt hat. Meine Kolleginnen haben mich stets unterstützt, wofür ich sehr dankbar bin. Das können viele andere auch schaffen“, betont sie. Die Alpbacherin ist nicht die einzige, die sich für diese besondere Ausbildung interessiert. „Einige Kollegen aus anderen Bundesländern wie etwa der Steiermark wenden diese Ausbildungsart bereits an“, sagt Pfister.