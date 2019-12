Alarmfahndung der Polizei blieb ohne Erfolg

Nach zwei versuchten Einbruchsdiebstählen am Montag in Wohnhäuser in Seibersdorf (Bezirk Hartberg-Fürstenfeld) wurden im Nahbereich zwei Personen, die sich verdächtig verhalten hätten von einem unbeteiligten Anzeiger wahrgenommen. Eine Alarmfahndung der Polizei unter Einbindung des FLIR-Hubschraubers und der Diensthundestreife sowie weiteren Kräften des Bezirkes brachte vorerst nichts ein, mehrere Personen wurden kontrolliert. Der Sachschaden ist noch unbekannt, auch, ob die Einbrecher zu Fuß oder mit einem Wagen unterwegs sind, ist unklar.