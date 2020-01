Knalleffekt in Feuerwerks-Kassen blieb heuer aus

Nachsatz: „Selbst wenn das Verbot zur Unzeit kommt. Blitzknallkörper, also Böller oder Schweizer, sind längst verboten. Zudem ist es fraglich, wie das Verbot exekutiert werden wird“, so Sodia. Er hat reagiert: Knaller verkauft er nur mehr in der Zentrale in der Vogelweiderstraße. Wenige Kilometer weiter in Bergheim ist die Lage ähnlich: „Es ist zu früh, um abzurechnen“, sagt Verkäufer Manuel Scheibl. Zurückhaltend zeigen sich die Lungauer: „Die Rückgänge halten sich in Grenzen, wir in St. Michael sind traditionsbewusst“, sagt Pyrotechniker Heimo Aigner.