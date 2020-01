Salzburgs Vierbeiner leiden unter den Krachern

In der Nähe von Tierheimen und Zoos ist das Zünden von Raketen grundsätzlich verboten. Glücklich sind darüber auch die Bewohner des Tierheims in Hallein, wo viele auf ein neues Zuhause hoffen. „Gerade suchen 12 Hunde und über 50 Katzen neue Besitzer. Wir hoffen, dass über die Feiertage viele Interessierte kommen, die gerne einen Vierbeiner hätten“, erzählt Birgit Ehrke, Mitarbeiterin im Heim. So auch Thyri und Ilva: Das stürmische Schwestern-Duo ist so gut wie immer zum Spielen aufgelegt.