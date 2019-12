Drama um einen Mann aus St. Ulrich am Pillersee

Warnungen ignoriert

Unverletzt geborgen wurden am Samstag drei holländische Skifahrer unter der Steinberg Hochalm in Jochberg. „Die zwei Männer und die Frau dürften Skispuren abseits der gesicherten Piste gefolgt sein und steckten im unwegsamen Gelände fest“, sagt Patrick Gruber, Ortsstellenleiter der Bergrettung Jochberg. Die Holländer schlugen gegen 13.30 Uhr Alarm, bei einem Suchflug des Polizeihubschraubers mit Bergrettern wurde das Trio in 1700 Meter Höhe unverletzt gefunden und am Tau ins Tal geflogen. „In dem Gebiet um den Saukasergraben hatten wir schon einige Einsätze“, sagt Patrick Gruber. Warnschilder der Bergbahnen würden oft ignoriert.