B 97 bleibt nach Hangrutsch weiterhin gesperrt

Am Samstag hatten die Aufräumarbeiten unterbrochen werden müssen, weil die Gefahr von Nachrutschungen bestanden hatte. Rund 2.000 Kubikmeter Geröll waren in Bewegung, die Straße ist mit mehreren hundert Kubikmetern Erdreich verschüttet worden. In der Nacht auf Sonntag rutschten dann tatsächlich die labilen Erdschollen vom Oberhang weiter ab. Wie der Straßenerhaltungsdienst des Landes Steiermark mitteilte, wurde Sonntagfrüh mit den Aufräumarbeiten begonnen, zwei Kettenbagger standen im Einsatz.

Umleitung für Verkehr

Für Autofahrer wurde eine Umleitung über die Murtal Straße (B 96) eingerichtet. Lkw müssen bis auf weiteres großräumig über die Tauern Autobahn (A 10) beziehungsweise über die Pyhrn Autobahn (A 9) ausweichen. Von Tamsweg kommend in Richtung St. Georgen ist die Zufahrt für Busse und Lkw (Ziel- und Quellverkehr) möglich. Wie lange die Sperre andauern wird, ist unklar.