Einladung von Sting: Steirer im Konzert der Großen

Superstars von Bruce Springsteen bis Bob Geldof

Kürzlich war Andreadis zum Konzert „Sting & Friends“ in New York geladen. Zum 30-Jahre-Jubiläum der „Rainforest Foundation“ – Sting hat die Regenwaldstiftung gemeinsam mit seiner Frau Trudie gegründet – gab sich dabei das „Who is Who“ der Popszene ein Stelldichein. Andreadis: „Unglaublich – hintereinander kamen Persönlichkeiten wie Bruce Springsteen, Shaggy, Bob Geldof, Zucchero oder David Stewart und Annie Lennox von Eurythmics auf die Bühne.“