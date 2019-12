Pistenvergnügen fordert am Stefanitag Verletzte

Am zweiten Weihnachtstag kam es in Skigebieten in ganz Tirol zu Unfällen. So rutschte etwa ein Mädchen (5) im Skigebiet Jungholz trotz Bügel aus ihrem Liftsessel. Die neben ihr sitzende Skilehrerin (42) reagierte schnell und hielt die Fünfjährige noch fest. Doch als der Liftarbeiter aufmerksam wurde, den Sessellift stoppte und zurückfuhr, war es schon zu spät: Die Kleine konnte sich nicht mehr länger festhalten, stürzte ganze sechs Meter in die Tiefe und verletzte sich erheblich.