Motorradunfall in Thaur: Zwei Jugendliche verletzt

Es war bereits dunkel, als der 17-Jährige mit seinem Motorrad und einem Freund (16) am Sozius über die Bert-Köllensperger-Straße in Thaur in südliche Richtung unterwegs war. Der junge Mann wollte ein vor ihm fahrendes Fahrzeug überholen, dabei übersah er aber offenbar, dass dieses von der Bert-Köllensperger-Straße nach links in die Physiothermstraße abbog.