13.000 Sternsinger ziehen nun durch die Steiermark

Wenn es in den nächsten Tagen an den steirischen Haustüren läutet, werden hoffentlich die meisten von ihnen aufgemacht: Die Sternsingeraktion geht wieder los! Etwa 85.000 Könige - zumeist Kinder und Jugendliche - ziehen bis 6. Jänner durch Österreich, circa 13.000 sind es wie in den Jahren zuvor in der Steiermark.