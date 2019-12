Fünf Festnahmen in steirischen China-Restaurants

Bei Kontrollen in China-Restaurants in vier Bezirken der Steiermark sind am Donnerstag fünf Personen festgenommen worden - sie hatten sich illegal in Österreich aufgehalten. Zwei Asiaten hatten Ausweise anderer Personen gezeigt, eine weitere einen gefälschten Ausweis verwendet. Zwei Menschen wurden wegen illegalen Aufenthalts festgenommen, wie die Polizei mitteilte.