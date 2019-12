Weihnacht für Obdachlose

Sie ist eine unermüdliche Kämpferin gegen Einsamkeit und Not zu Weihnachten: Seit 1994 organisiert die ehrenamtliche Rotkreuz-Helferin Elisabeth Flicker am 24. Dezember schon eine Weihnachtsfeier für Menschen am Rande der Gesellschaft. Traditionell findet diese ab 14 Uhr in der TriBühne Lehen statt. Die Rotkreuz-Schwester sorgt dafür, dass die vielen Gäste alles vorfinden, was zu einem Weihnachtsfest gehört: Es gibt einen Christbaum, ein Festessen, Kinderpunsch und Weihnachtskekse. Gemeinsam werden Weihnachtslieder gesungen und Trompeter spielen alte Weisen. Natürlich liegt auch für jeden ein Packerl unter dem Baum. Diese Geschenke werden beispielsweise von Schulen oder Privatpersonen gespendet. Sie zeigt Herz und investiert viel Zeit!